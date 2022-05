"De gewillige beulen van links"

Dit kan echt niet. Er is een gek veroordeeld, die alleen handelde, die waarschijnlijk ook al betrokken was bij de moord op Chris van Werken en die op een gestoorde manier bezig was met dierenrechten. Pim stond hem daarbij in de weg en wellicht had hij nog meer rare gedachten over Fortuyn.

Er is nooit bewijs geweest van een samenzwering van links. Pim provoceerde graag zelf in het debat, hij demoniseerde zelf evenveel als hij werd gedemoniseerd en hij hield van scherpe debatten en op de man spelen. Controverse omringde hem zijn hele loopbaan al, overal waar hij kwam was het onrustig en maakte hij stampij. Het leverde hem ook heel veel stemmen op.

Maar er is nooit enig bewijs geleverd van een samenzwering. En dan het hebben over "beulen van links" vind ik ver over de schreef gaan. Het draagt bij aan het klimaatje van vijandigheid, complot-geneuzel en Messias-verering die Pim toch al omringt in bepaalde kringen.