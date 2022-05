Nee, we bedoelen deze keer niet zo'n Haagse metaforische backstabber, maar een letterlijke. Zoals deze wandelende zak stront in dit zoekzoek-filmpje van de Amsterdamse politie. Deze treurnis op pootjes viel een portier aan door hem op een onoplettend moment op zijn Freek Vonks in de rug te steken. En daarna dus meteen op de vlucht met die spillebeentjes van hem, want de grote sterke portier draaide zich om. Niet voor lang overigens, want niet veel later zakte het slachtoffer in elkaar, maar dat weet deze bunzing niet, want toen stond hij al aan de andere kant van Amsterdam. Wat een dieptrieste schijterigheid van een persoon die duidelijk moeite heeft met zijn leven zonder borstvoeding. Mocht u deze donkergetinte man van achter in de twintig herkennen, laat het dan even weten aan uw plaatselijke veldwachter, want dergelijke ongecontroleerde messenzwaaiers kunnen we beter uit de publieke ruimte weren. Met zijn laffe hoofd. Bah.