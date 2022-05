:

"Je bent niet crimineel omdat je een andere huidskleur hebt.''

Dat beweer ik ook nergens. Wel is het een feit dat alle 'verkeerde lijstjes' al decennia worden aangevoerd door 'mensen met een migratieachtergrond'. En binnen die groep vallen al decennia de Marokkanen op, in negatieve zin dan.

Indien die hele massa-immigratie nooit had plaatsgevonden, zou het hier zeker geen 'Utopia' zijn geweest; dan hadden we hier ook Willem Holleeder gehad, dronken doodrijders als die vader en zoon Wijngaarden of hoe heten ze ook al weer, die 'kakker' kopschoppers van Mallorca, psychopaten als Michael P. en Jos B., en Tristan vd Vlis zou in een winkelcentrum in Alphen ad Rijn evengoed om zich heen hebben geschoten met vele doden en gewonden als gevolg.

Maar uit die massa-immigratie is toch wel opmerkelijk veel, laat ik het dan maar noemen ''ellende'' voortgekomen, die het mij althans totaal niet waard is. Waarom moet er voor één hardwerkende, hardstuderende, zijn/haar best doende, goed geïntegreerde immigrant altijd één immigrant tegenover staan, die of crimineel is, of uitkeringsafhankelijk, of godsdienstwaanzinnig, of onaangepast, of een combinatie van deze factoren? Want dat is volgens mij een tamelijk reële schatting.

Ik bedoel maar te zeggen: ik zie die ''verrijking'' van die massa-immigratie niet zo.