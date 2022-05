Meestal is Het Vragenuur - ingesteld om die duffe bende een beetje op te vrolijken relevanten dusdanig boring en slag (omg) dat we om 14:04 alweer op de Pornhub danwel in de F1-simulator zitten. Maar vandaag hebben we maar liefst 3 x vuurwerk, over zaken die tellen, zaken die aan onze portemonnee, koeltoer en mobiliteit komen. Vooral even letten op cultheld Koerhuis (foto's), hij gaat met de schoen op het gestoelte meppen over die ongelofelijke knoeperd van een ambtenarenfaal bij de Ketheltunnel gisteren. Ook met hekslapers in Ter Apel die over een paar jaar al die warmtepompen moeten gaan installeren. KLABAM!