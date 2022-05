Geen paniek mensen! Het landelijke personeelstekort zorgt weliswaar voor een gesloten Ketheltunnel, uitvallende treinen, chaos op Schiphol, winkels en horeca met aangepaste openingstijden en uitgestelde zwemlessen, maar er is gelukkig nog genoeg personeel om te schrijven over het personeelstekort. Genoeg personeel om te schrijven over de nieuwste CBS-cijfers die laten zien dat er momenteel 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen staan, personeel om te schrijven over onze kwetsbare infrastructuur, personeel om te vrezen voor langere levertijden, personeel om een nat voetje te halen bij het zwembad, personeel om te paniekeren over onze festivals, personeel om het personeelstekort te analyseren en personeel om natuurlijk het klimaat er weer bij te halen, personeel om te kijken wat u vindt van het personeelstekort, personeel om te denken in oplossingen en personeel om vooral de problemen te zien. En in dit geval: personeel om te schrijven over media die schrijven over het personeelstekort. Daarmee krijgt u natuurlijk op Schiphol uw koffer niet sneller, maar dan kunt u tenminste wel lezen waarom u al zo lang op die Samsonite staat te wachten en dat is ook wat waard.