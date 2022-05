"ongezond" en "gezond" zijn begrippen die onderhevig zijn aan marketing en daarmee aan mode. Aardappels? Slecht. Want koolhydraten word je dik van. Brood? Slecht, zelfde verhaal. Kaas? Veel te vet. Ham? Dierlijk product en hevig bewerkt, darm K ligt op de loer. Eitje? Vol met hormonen en antibiotica. Appeltje? 5 suikerklontjes in een appel! Slecht! Tomaat en sla? Allemaal druipend van het landbouwgif en genetisch gemanipuleerd. Gehaktballen? Ja nou ja need i say more. Dat is helemáál door de duivel geproduceerd voedsel.

Niet mijn mening maar ga zoeken in de MSM over wat 'gezond' eten is en wat 'ongezond' is, dit vind je zo terug. Niet dat het dan waar is, het is natuurlijk allemaal gelul, alleen de marketing afdeling van de "BV Supertrendyfoods" legt dat bij de DPG groep neer en die irritante DeugBelgen drukken het wekenlang af in de MSM. Vlak naast de paginagrote advertenties voor wijn en all-you-can-eat cruises op de Middellandse zee.