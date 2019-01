hebben supermarkten geen belang er bij . deed verschillende supermarkten voorstel den haag geeft niks om mensen . vraag me af supermarkten wel . mijn iedee . de btw 9 procent . den haag roept gezond leven en eten is dan mogelijk je rekent 9 procent maar je verlaagt de prijs na 6 procent wat minder winst dan in kranten den haag geeft niet om uw wij supermarkt wel gezond eten en fruit verlagen wij ondanks de btw 9 uw met prijs uit komt van 6 procent weer want wij geven om onse klanten en gezondheid maar geen een supermarkt zegt iets vind je gek ongezonden prudukten ieder koopt vlees is al niet meer te betalen ging van jilo na 900 gram nu 500 gram zelfde prijs of duurder niet de boer wint maar supermarkt dan maar doos frikedel om kind stukje vlees te geven , we worden als melk koe gebruikt word tijd dat gele hesjes na den haag en regeering afzetten gemeente belasting enz alles word flink duurder maar merkt mark rutte niks van die zit met hunker aan de drank en naait zijn vriendje zo als ons mijn voorstel is aan ieder wie met 9 btw te maken heeft verlaag je produkt kapper supermarkt zo dat je als nog 6 btw betaalt een vuist tegen dit kabinet en na 20 maart naait de vvd en vriendjes je weer stem dan de pvv . of anders de SP

(via linktips)