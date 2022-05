Wat leuk, twee faalprojecten in één foto. Dat metalen ding is een Nederlandse F-35: een monsterlijk mooi luchtwapen, maar helaas gevoeliger voor kinderziektes dan een ongevaccineerde biblebeltbaby die aan een toiletborstel likt. En die wannabe-wingman in pak is premier Mark Rutte, die net als de F-35 overal een spoor van vernieling achterlaat, maar dan minder opzettelijk. De minister-president is vandaag in Bulgarije en bezocht de Nederlandse troepen die daar zijn gestationeerd in verband met de oorlog in Oekraïne. Want laat het maar aan onze leider in oorlogstijd over om deze strijd te verpakken in een reeks persmomentjes. Van koffieleuten met de troepen in Litouwen naar het toespreken van andermans parlement naar meer koffieleuten met de troepen. Beetje op zijn Kim Jung-Uns naar dingen wijzen en quasi geïnteresseerd vragen stellen. "Hoeveel kostte dat onderdeel?", "Waarom is dat nog niet wegbezuinigd?" en "Heeft jullie afdeling nog materieel dat we kunnen weggeven?" Maar zodra de foto's zijn vastgelegd weer dat regeringsvliegtuig in voor belangrijkere dingen. Wat een leider.

'Is dat het knopje voor de turboflaps?'

'Hoi, waar staat de koffie?'

'Henkie, goed je weer te zien!'

'Dus ik zei tegen hem: 'Wat nou als je niet betrokken bent, maar slechts betrokkenheid had?''

'Met zo'n zonnetje erbij is oorlog heel zo slecht niet'

Wel even over tweeten natuurlijk...