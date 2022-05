:

Haha, het zal inderdaad echt zo zijn. Ik zou er niet van opkijken. Maar dan vraag ik me ook af hoe dit dan is gegaan.

Stel er zijn 6 medewerkers die in ploegen van 2 werken.

- 2 hebben vrij.

- 2 moeten gaan werken, maar zijn ziek.

- 2 hebben dienst. Hun shift zit erop. Ze zijn uiteraard van te voren ingelicht dat de voorgaande 2 niet kunnen komen omdat ze met Ebola op bed liggen. Wat denken ze dan? Nee we bellen de 2 die vrij hebben niet, want vrij. Ze hebben nu gedacht, we gooien die tunnel dicht en gaan naar huis. Ze hadden ook kunnen zeggen tegen elkaar: "Joh ik weet dat we 8 uur gewerkt hebben, maar als jij nu nog even 4 uurtjes pakt. En dan ga ik even op een stretchertje liggen, en doe ik de volgende 4 uur en dan komen de twee werknemers van de volgende shift"

Maargoed, dat zal dus wel te ingewikkeld gedacht zijn, of te simpel.

Zou ook kunnen zijn dat de twee die aan het werk waren dit probleem al 678 keer bij management hebben aangekaart, dat in geval van ziekte er niemand is, en dat ze nu dachten: "Weet je wat klootviolen, we tyfen die kuttunnel dicht en dan zoeken jullie het godverdomme zelf maar uit".

Die laatste zou ik dan wel weer kunnen waarderen.