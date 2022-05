Also also also

We beginnen maar even met twee citaatjes uit de krant voor mensen die denken dat de hele wereld een prentenboek is, zodat u niet gaat denken dat wij hebben verzonnen dat er een wetenschapper (!) is die vindt (!) dat in prentenboeken (!) te weinig diversiteit (!) onder de dieren (!) is.

"In prentenboeken komen vooral exotische en gedomesticeerde dieren voor. En vaak zijn ze onrealistisch getekend. Zo kunnen kinderen een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen."

"Hoewel de meeste prentenboeken er niet op zijn gericht om kinderen te onderwijzen over de dierenwereld, kunnen ze daarin wel een belangrijke rol vervullen, schrijven de auteurs. Hooykaas: „Met iconische en dus herkenbare portretten van verschillende dieren kunnen kinderen hun beeld van de natuur verruimen.” Om diezelfde reden adviseren de onderzoekers om in prentenboeken ook meer inheemse soorten een plekje te geven, evenals minder populaire groepen als amfibieën en ongewervelden."

Of deze, uit Trouw:

"Ik wil de creativiteit van kinderboekenschrijvers natuurlijk niet in de weg staan. Toch hoop ik wel dat dit onderzoek mensen aan het denken zet. We worden ons op meer terreinen bewust van de gevolgen van scheve representatie in kinderboeken. Bijvoorbeeld als het gaat om de rollen van mannen en vrouwen. Maar ook bij de natuur is dit een thema. We hebben te maken met een afname van de biodiversiteit. Er is al minder wildernis om ons heen. De culturele representatie – bijvoorbeeld via prentenboeken – wordt belangrijker om kinderen een beeld te laten vormen van wat er allemaal om hen heen is."

En als u denkt dat de kinderboekenschrijvers in Nederland deze onderzoeker vriendelijk de deur en/of de kant van de psychiater op wijzen, dan denkt u dat natuurlijk helemaal verkeerd.

"Dit kunnen wij!"

Enerzijds is het natuurlijk best ironisch dat in een tijd waarin door een samenspel van disruptieve technologie en vergaande professionele specialisatie complexe culturele fenomenen worden platgeslagen tot één enkele economische transactie, er juist steeds meer aandacht is voor neveneffecten van die culturele fenomenen, anderzijds is die aandacht op zichzelf dermate eendimensionaal dat het vooral ontzettend verdrietig is allemaal.