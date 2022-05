We hebben hier al wat aandacht besteed aan die vage cowboys die zogenaamd naar Oekraïne zouden gaan om te knokken, Harry de Taxiwurger bijvoorbeeld, maar er zijn natuurlijk ook gewoon gasten die wél gewoon volle bak zijn gegaan. Zoals deze Ron Vogelaar (foto hierboven met zijn eenheid) kennelijk, die klaarblijkelijk knokte in het International Legion of Ukraine, maar daar op 4 mei definitief mee gestopt is. Op zijn Facebookpagina schrijft Marte Vogelaar, zijn dochter volgens De T.: "To everyone who cared about Ron. Yesterday we were informed that Ron has died in combat on the 4th of may. He was hit by artillery fire and died instantly. He never regretted the decision. He was happy and felt like he was in the right place. Ron started over many times, went on a lot of adventures and lived a full life. As his commander said: "He died a hero." 29-01-1966 / 04-05-2022." Dan was dit de laatste foto van Ron op Facebook. Hij is de eerste Nederlandse vrijwilliger die is omgekomen in Oekraïne, naar verluidt zijn er nog zo'n zeventig Nederlanders actief in de frontlinies. RIP.