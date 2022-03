Vanavond om 20:00 uur allemaal op uw balkon gaan staan om een halfuur te klappen voor Harry Vermeer, die we allemaal nog kennen uit dit topic over hoe hij naar Oekraïne wilde om te vechten maar toch maar niet. Ongeveer niemand gelooft Harry zijn verhaal nog en daar kan ongeveer niemand best wel eens ongelijk in hebben. "Ook Frank die met hem meereisde tot de Oekraïense grens gelooft helemaal niets van het verhaal dat Vermeer nu vertelt aan iedereen die het wil horen." Maar nu heeft het AD ook nog eens ontdekt dat Harry wel degelijk heeft gevochten, maar dan met een taxichauffeur na een avond zuipen tijdens carnaval. "De Edese taxichauffeur kent Vermeer evenwel van een heel andere kant. In de nacht van 27 op 28 februari wordt hij opgeroepen voor een rit van het politiebureau in Ede naar Bunschoten-Spakenburg. Passagier Harry Vermeer gedraagt zich vanaf minuut één bijzonder agressief. Hij bemoeit zich met de route en duwt en trekt aan het coronascherm. Tot twee keer toe zet de chauffeur de taxi stil om hem tot bedaren te brengen. Als hij uiteindelijk Bunschoten-Spakenburg in rijdt, trekt Vermeer hem plotseling in een wurggreep naar achteren. De chauffeur is in doodsangst. " Een soort poor man's Marco Kroon dus. Doei Harry. Hopelijk heb je genoten van je vijftien minuutjes 'roem'. Tot nooit meer ziens.

Wat leuk, hebben Harry en Johnny toch iets gemeen!