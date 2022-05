Je ziet de bikers een L maken zodat de demonstratie haar weg via het trottoir kan vervolgen. Dat mag de politie.

Als je door een politieafzetting probeert heen te duwen, omdat je niet richting trottoir gedirigeerd wenst te worden, dan gebruik je geweld tegen de politie.

De waarschuwing staat in dat type gevalletjes netjes in onze wetboeken.

We moeten echt eens stoppen met een politie die altijd bezig is met pappen en nathouden, de-escaleren, omdat het op de langere termijn aan het verharden en escaleren is. In landen zoals Frankrijk, Spanje of Italië is er geen toerist die het in zijn hoofd haalt een gendarmerie. guardi civil of carabinieri überhaupt maar verkeerd aankijkt. Dat scheelt een hoop gezeur, en op de lange termijn ook een hoop geweld.

Die hele fucking oorlog in Oekraïne was ook niet gebeurd als Poetin geloofde in een westerse dreiging.