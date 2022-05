Een hoop heisa in de Verenigde Staten, waar activisten zich vannacht/gisteravond/tijdverschil/Erik Mouthaan rond het Hooggerechtshof hebben verzameld om te protesteren tegen een uitgelekte concept-uitspraak over abortus. Alle Amerika-kenners mensen die wel eens films kijken weten dat abortus in de VS legaal en beschermd is sinds de zaak Roe v. Wade in 1973. Het huidige conservatieve hooggerechtshof zou in de zaak Dobbs v. Jackson Women's Health Organization [iets minder mediagenieke titel, wel, red.] die legendarische uitspraak willen overrulen. Dat betekent niet dat abortus in één klap overal in de VS verboden wordt, maar wel dat gekozen volksvertegenwoordigingen in Staten daar zelf wetten over mogen maken.

Staatsrechtelijk gezien zijn er zeker vraagtekens te zetten bij het feit dat dergelijke fundamentele wetgeving niet, zoals bijvoorbeeld in Nederland, door het parlement is ontstaan, maar door een Hooggerechtshof van negen door verschillende presidenten benoemde rechters. Aan de andere kant is die uitspraak er nu al zo lang, dat het schrappen ervan op zichzelf ook weer als een vorm van wetten maken door het huidige Hooggerechtshof kan worden gezien. En uiteindelijk betekent het dat op heel veel plekken in de VS nog meer nare reli-mannetjes nog meer nare wetten gaan maken die het voor vrouwen nog moeilijker maken om een veilige abortus te krijgen, wat gaat leiden tot hele nare situaties. En omdat het verbieden van abortus bij de meeste mensen in de VS nogal impopulair is, zou deze uitspraak nog wel eens goed uit kunnen pakken voor... Sleepy Joe.

U leest het. Ingewikkelde materie. Hadden we maar een miljoenmiljard Amerika-duiders die dit op de NPO allemaal uit kunnen leggen! Oh wacht...

ZELF ONDERZOEK DOEN: Uitgelekt document daarrr