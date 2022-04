The Hill is die Amerikaanse krant met een website waar embeds nooit werken en die we altijd onmiddellijk geloven zolang het gebrachte nieuws ons aanstaat. We moesten deze kop drie keer lezen voordat we begrepen dat het dus Biden was die tegen Obama zei dat hij in 2024 weer runt, in plaats van Obama tegen Biden dat Obama in 2024 weer een gooi doet. Komt die volstrekt hallucinante write-up:

"President Biden has told former President Obama that he is planning to run for reelection in 2024, two sources tell The Hill. (...) “[Biden] wants to run and he’s clearly letting everyone know,” said one of the two sources familiar with the conversations between Obama and Biden. The source also said that Biden, despite his faltering approval ratings, remains the most likely Democratic candidate to defeat Trump. (...) “I believe he thinks he’s the only one who can beat Trump. I don’t think he thinks there’s anyone in the Democratic party who can beat Trump and that’s the biggest factor,” the source familiar with the Obama-Biden talks said."

Makkers, Biden kan in 2022 al amper lopen of praten, laat staan dat hij in 2024 kan runnen en debatteren als hij dan überhaupt nog leeft. In 2024 is Biden 82 (!) jaar oud en hij was deze ronde op z'n 78e al de oudste en met afstand meest seniele aantredende president ooit.

Enfin, we kunnen het alleen maar hopen: Biden vs Trump II maar ditmaal eerlijk zonder FDA's die vaccin-goedkeuringen over verkiezingen heen tillen, en overige eigenaardigheden.

Deze compilatie is dus nog van vóór z'n verkiezing

Dit MONUMENTALE segment (alweer) over crackzoon Hunter Biden

WAAR IS HUNTER BIDEN - waarvan er binnenkort 450 gigabite inclusief 80.000 'verwijderde' afbeeldingen en videos openbaar gemaakt worden door de laptop-reparateur die naar Zwitserland is gevlucht om aan intimidatie door Amerikaanse veiligheidsdiensten en Bidens geheime dienst te ontsnappen.

"I dunno Joe.."