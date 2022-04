De wereld had er lang op moeten wachten, een nieuwe Rammstein, toen de band in 2019 ineens een naamloos album de wereld in slingerde. En nu, drie jaar later, is er al een opvolger. ZEIT. Eerder tikten we al stukkies over de nummertjes Zick Zack en Zeit en nu is er gewoon de hele plaat. Door de vinylcrisis kost een dubbel-lp zo'n vijftig euro en u hoeft ons niet uit te leggen wat een mens nog meer kan doen met vijftig euro. Maar goed, als je dan tóch iets moet kopen: ook op het achtste album weer apocalyptische gekte bezongen in de taal van de liefde. Vroeger, toen we met Samantha in het fietsenhok stonden, prevelden we ook Duits, en dan werd iedereen geil: mit -nach - bei - seit - von - zu - aus - außer - entgegen - gegenüber... o ja Samantha wat heb je een mooie fiets! Vetste nummer: Schwarz. Vetste titel: Dicke Titten! Meer nieuwe muziek, country-heavy, hieronder, en na de klik! ZICK ZACK

Bloc Party (u weet wel, van Banquet)

Al-Namrood (black metal uit.... SAUDI-ARABIË!)

Willie Nelson (country icoon)

Corb Lund (nog meer country)

Frog Eyes (indie)

Watain (black metal)

Röyksopp (elektromeuk)

Future (rap, ft. Kanye)

Miranda Lambert (nog meer country)

Diane Coffee (rock)

Ted Nugent (hardrock legend)

Chris Janson (nog meer country)