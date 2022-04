Muzikaal hoogtepuntje deze week is toch weer de verslavende totaalongemakkelijkheid van de protagonisten van de taal van de liefde, Rammstein, die in de aanloop naar hun nieuwe album Zeit (29 april) een tweede single de wereld in hebben geslingerd: Zick Zack. We horen geen supermegahit à la Sonne of Du Hast, maar wel een zeer fijne stadionrammer waarop het volk weer lekker op de in Duitsland vertrouwde wijze over het veld kan marcheren met de tekst 'Zick-zack, zick-zack, schneid es ab'. Als schoenen adviseren we de betrouwbare en onverwoestbare HANWAGs (Hans Wagner) uit Beieren (hoewel die dingen tegenwoordig gemaakt worden in Kroatië). Al met al worden we er in combinatie met de groteske videoclip weer lekker naar en vaag van. Meer kakelverse muziek deze week: een nieuwe plaat van Father John Misty (leukste nummer van vroeger: deze) en de nu metal-makkers van Papa Roach, van Last Resort, doen ook nog een poging relevant te blijven. Hele harde Limp Bizkit-hee-Samantha-ga-je-mee-naar-het-fietsenhok-ik-moet-je-iets-laten-zien-vibe bij die lui en dat is vooral: moeilijk. NA DE KLIK!

Father John Misty (singer-songwriter gedoe)

Jack White (ja die ja)

Papa Roach (van Last Resort, deze lui bestaan ook nog)

Role Model (ondefinieerbaar gedoe)

Son Lux (vaag)

Jack Johnson (nieuwe single van surfdude)

Orville Peck (countrydude met vaag masker)

Calexico (americana)

Vince Staples (heel arelaxed klinkende hiphop)

Short Stack (kleuterpunk)

Fivio Foreign (hiphop)

Destruction (thrash metal speciaal voor GU)

Yung Lean (vreselijk)

Cole Swindell (country)