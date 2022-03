Prachtig!

Het is als de duistere kant van het leven zelf, ongrijpbaar, meeslepend en grillig.

Maarja, men kan een vagina zien, hoe kan dat als kwetsend worden opgevat?

Men kan het op eigen wijze interpreteren? Ik zie een of ander EU orgaan hier een afschuw over uitroepen. En anders heeft Youtube of ZuckerKut hier wel een mening over? Denk aan de mensen die hormoon therapie ondergaan in hun transitie naar vrouw.. Als ik Rammstein was, zou ik de video maar snel ergens anders onder brengen.

Oja.. voorspelling:

ik voorspel dat de video binnen nu en een maand door Youtube "geverifieerd moet worden" met je leeftijd.

Het enige wat nodig is, een verificatie van je leeftijd. Dat kan middels een foto van je ID naar google te sturen, of 1 cent over te maken naar google middels je creditcard.

WEDDEN VAN WEL???

Want ja, vrijheid? EU? Geen censuur toch?

Denk om de kinderen, och wee, de suggestie van een vagina! De humaniteit...