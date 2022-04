Tja, snel bouwen en goedkoop, dan kom je uit op flats. In Nuuk Ben ik niet geweest, het leek mij niet echt iets om te bezoeken. We gingen voor de natuur en niet voor stadsleven of zo.

Sisimiut is geloof ik de tweede stad van het land, 4 a 5000 inwoners :-) Dat is even leuk om wat culturele dingen te zien, en weer eens normaal te eten. Er waren overigens best goede restaurants!

Verder zie je daar nog de traditionele hondenpopulatie die enorm is; husky’s en er zijn er duizenden, meer dan mensen. Er zijn een paar leuke oude huizen in Scandinavische stijl maar verder niks bijzonders, en dan een wijkje met die flats.

In Kangerlussuaq is de internationale luchthaven en wonen denk ik 400 mensen. Daar heb je van die lelijke blokkendozen, op een rijtje, waar men dan woont en de voorzieningen zijn. Ze hebben ze wel een fris kleurtje gegeven. Het zijn de oude Amerikaanse en Deense kazernes. Iedereen ging er zo snel mogelijk weg wat niet terecht is. Het is een prima uitvalsbasis om hikes te maken en hebben we gedaan; een week van en naar en langs de ijskap. Ook zit er heel veel wild: rendieren, muskusossen en leuk om te gaan spotten.

Waes zat er in de winter zie ik. Ook heel mooi, maar de zomer is beter om te reizen, de toendra is ook heel mooi. IJs kan je sowieso wel zien als je de ijskap bezoekt enzovoorts zee een enorme lading pakijs en ijsbergen. We zijn er met een veerboot doorheen gevaren, en dat is soms letterlijk er doorheen beuken. Onderweg walvissen spotten, echt heel gaaf.