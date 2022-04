Terwijl in een ander deel van de voetbalwereld de lont in het kaarsvat is gestoken moeten wij het nu hebben over het penetreren van het doelgebied. Met Luis Sinisterra, de baas van FEYENOORD. De club uit Rotterdam speelt namelijk de HALVE FINALE van een Europees voetbaltoernooi. Niet de hele finale, die is voor losers, maar de HALVE FINALE. Voor winnaars. En dat dan in de Conference League, zeg maar de Champions League, maar voor clubs met echte supporters en niet van die gloryhunters zoals mensen uit Deventer die ineens voor Ajax zijn. Als je uit Oss komt, ben je voor TOP! Enfin, Manchester City en Real Madrid mochten het dinsdag even voordoen, nu speelt Feyenoord tegen Olympique Marseille, een slappe bak Paturain uit het zuiden des Frankrijks. LIVE op Veronica. Stijlloze voorspelling: 2-1!

Het is gelukkig wel gezellig