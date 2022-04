Zo. Dit twitterdraadje van Nieuwsuurredacteur Milena Holdert hadden wij gisteren even niet voor de bril, maar pakken we vandaag alsnog mee. Minister Ernst Kuipers beweerde namelijk vorige week dat er geen opnames bestaan van de vergaderingen van het OMT. Dit, in antwoord op vragen over hoe het nou precies zit met de bemoeienis door zijn ministerie met het OMT-advies over beschermingsmiddelen voor medisch personeel (waar een tekort aan was). Maar in Wob-stukken (zie hierboven) wordt door ambtenaren doodleuk gesproken over "vertrouwelijke omt-geluidsopnames (en andere zaken)". Maar dat is gek. Gelukkig houden we Zigt op het Omt dankzij KAMERVRAGEN van Pieter. En hoe zit dat eigenlijk met die (andere zaken)?