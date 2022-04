Terwijl we gisteren vermaakt werden met een debat over de doodgeboren referendumwet stuurde Ernst Kuipers stilletjes documenten naar de Kamer over OMT-aanpassingsvoorstellen van regeringsambtenaren. De documenten tonen dat de ambtenaren zich intensief bemoeiden met de OMT-adviezen en suggesties opperden voor bepaalde woordkeuzes en het extra benadrukken van specifieke argumenten. Dit is met een beetje creatief verdedigingswerk weg te zetten onder taaltips en verduidelijkingsadviezen, omdat we de motivatie achter sommige opmerkingen niet weten en dat komt omdat we niet alles te zien krijgen. Nieuwsuur merkte vrij scherp op dat een aantal interne e-mails van ambtenaren onderling, die wél bij de WOB-stukken zijn geleverd, juist ontbreken in deze datadump. Opvallend, omdat in die e-mails juist naar voren komt wat de politieke motivatie achter sommige wijzigingen is, zoals het feit dat een mondkapjesadvies voor de ouderenzorg werd afgezwakt uit angst voor een run op de smoellappen. De Kamer vroeg om inzicht in alle aanpassingen en het kabinet levert nu het absolute minimum, waardoor er nog steeds geen volledig beeld wordt geschetst van de situatie. Het is al discutabel dat een ministerie de spellingscontrole van een onafhankelijke commissie uitvoert en nadat uit de WOB bleek dat Hugo en zijn maten daadwerkelijk met hun vinger in de OMT-pap zaten moet alles op tafel en laat de Kamer zich hopelijk niet afschepen met dit halve werk. Want in de nieuwe bestuurscultuur van Rutte IV is mat ook een vorm van transparant en daar moeten we geen genoegen mee nemen.