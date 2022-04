Dit is nu het probleem. Nadat we decennialang iedereen en zijn moeder, die maar een voet over de grens gezet heeft en ASIEEL kon roepen, opgenomen hebben, is er nu voor echte vluchtelingen geen plek meer.

Dus vraag het maar aan de "welkom in mijn land" zingers, de Claudia's en de andere deugmensen, of ze nog iemand in hun eigen huis willen op nemen.

Graag ook politici lastig vallen om een paar echte vluchtelingen uit OEK op te nemen, want ze roepen zo graag dat de ouderen moeten herhuisvesten zodat de jonge gezinnen (lees nieuwkomers met 7 kinderen en in de WW) in hun huizen kunnen zitten.