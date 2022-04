Paniek bij de opvangers van het COA, want nu de extra tenten bij Ter Apel op last van de burgemeester worden opgedoekt, hebben honderden asielzoekers geen slaapplek. Geen Nederlander zit te wachten op asielzoekers in de achtertuin en daardoor verwacht staatssecretaris Eric van der Burg dat hij die plekken de komende tijd ook niet kan realiseren. Hij noemt het gebrek aan opvangplekken "echt een nederlaag" en wij willen daar aan toevoegen dat dit hele asielbeleid al jaren "echt een nederlaag" is. Zolang we de deuren wagenwijd open laten staan voor de gelukzoekende veiliglandiërs waarvan we bij voorbaat al weten dat ze geen kans maken, blijven ze de kostbare opvangruimte bezet houden voor de vluchtelingen die echt geen andere keus hadden. Maar goed, deze plaat draaien we al een tijdje grijs en verkondigt geen boodschap die in Den Haag gehoor vindt, dus laten we eens kijken welke oplossing de staatssecretaris aandraagt. "Volgens Van der Burg heeft Nederland nog een ‘tweede, derde misschien vierde Ter Apel’ nodig." Ah ja, meer emmertjes en dweilen, maar nooit de kraan dichtdraaien. Succes Eric, we gaan ervan uit dat de gemeenten in de rij staan om de nieuwe Ter Apel te worden. Want waarom zouden ze niet?