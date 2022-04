Door overbevolking dreigen er voedseltekorten in het MO die met de oorlog in Oekraïne versneld dichterbij komen. Het MO heeft haast met migratie. Deugend Nederland ook, want die quota (ja, qUoTa) moeten volgehouden worden. De stroom zal daarom niet minder worden, hooguit meer. Zo toont de EU wat hun beleid is.

De VVD geeft de groenlinkse deugkerk waarschijnlijk vol de ruimte verder campagne te voeren dat het Westen aandeel heeft in de nabije honger van het MO. Niet hun etnische geoorlog, niet de grote kinderscharen, nee de EU en dus U hebben de eindverantwoordelijkheid in de "opvang en vestiging" van deze stakkers uit het MO. Racisme is al een argument bij islamowokers. Die poort moet dus nog met voorrang wijder open volgens hen.

Geen prettig idee wanneer je beseft dat de Europeaan werd afgeleerd te reageren op politieke besluiten. Activisten halen volgzame ideologisch denkenden binnen met 1000 per week. We zijn het beu maar doen niets zo lang we denken dat aanpassen de veiligste weg is.