Na maanden van relatieve vrede infiltreert de vijand ook dit voorjaar Nederland. Colonnes marcheren onze boerenwegen binnen en bezetten onze bomen. Als we nu niet ingrijpen vallen we binnenkort allemaal ten prooi aan de biologische wapens van de eikenprocessierups. Gelukkig staan in Enschede de eerste bataljons stoere strijders al op en nemen ze de spuitwapens ter handen. De mannen en vrouwen in uniform vechten voor een rupsenvrij Nederland, boom voor boom, straat voor straat. We zullen vechten op de stranden, we zullen vechten in de bossen, we zullen vechten in de velden en in de straten, we zullen vechten in de heuvels; we zullen ons nooit overgeven. Want dit is ons land en dat laten we ons niet zomaar afpakken door een stel irriterende kruipers. Dood aan die rupsen! Lang leve de maakbare natuur! Slava Hollandia!

INSTANT UPDATE: Daar heb je weer zo'n natuur apologeet.

Te wapen!