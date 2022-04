:

Hier in het dorp zijn ze ChristenUnie. Een paar VVDers en een paar SPers. We zijn divers. Maar ja, het is ons-kent-ons en met een beetje moeite door elkaar in zijn/haar waarde te laten werkt het wel. Iedereen weet dat ik atheist ben. Maar de kerk en de buurt staat open voor me. We doen het hier nog gewoon samen, ook mijn moslimbuurman trouwens. Die past hier grappig genoeg beter dan ik. (want geloven in dezelfde God maar verschillen beetje qua interpretatie.)

De voorman hier (is Vrouw) van de ChristenUnie lust wel een drankje en mijn moslim buurman drinkt niet maar gaat wel mee naar de buurtraad. Zij "jezus is je redder", hij "jezus is een belangrijke profeet voor ons".

Haha.