Om verdwaling in vertaling te voorkomen citeren we maar gewoon het (Europabreed fantastische) Engelstalige thelocal.se:

"Sweden's Prime Minister has already decided to join Nato, with her government planning to submit Sweden's application at the Madrid summit of the security alliance at the end of June, the Svenska Dagbladet newspaper has reported. The newspaper made the claim in a column by its political commentator , on the day that Prime Minister Magdalena Andersson is due to meet her Finnish counterpart Sanna Marin in Stockholm to discuss the publication of Finland’s new report on the security situation. At the same time, the Aftonbladet newspaper reported that the Social Democrats have called a special meeting of the party’s ruling committee for May 24th, where it could decide to back Nato membership."

In een gezamenlijke persco van de Zweedse en Finse PM twee uur geleden in Stockholm werd dit bericht ook na afloop nadrukkelijk niet bevestigd. Zweedse PM Magdalena Andersson zei dat "Sweden would not rush a decision, but the country's assessment of the security situation would be thorough but expedient." De Finse PM Sanna Marin (lekker) zei over Fins NAVO-lidmaatschap dat "she could not give a timetable for a decision on whether Finland would join NATO but nonetheless said the decision was weeks, not months away."

Zulke woorden zijn extreem zorgvuldig gewogen en dienen natuurlijk als test voor de reactie van de Russen - waarvan 75% van de totale strijdmacht vastzit in Oekraïne en die écht geen moreel & mankracht hebben voor een tweede front, laat staan tegen een (kandidaat-)NAVO-lid. Maar goed, mocht Zweden ervoor gaan, dan is dat nogal een (begrijpelijke) draai. Want op 8 maart jl. zei de Zweedse PM namelijk nog dat hun NAVO-lidmaatschap "would further destabilise the security of this particular region of Europe".

En dan Finlandje, wat dat ligt wegens een gedeelde Russische grens van 1340 kilometer natuurlijk nog véél gevoeliger bij de Russen. De belangrijkste horde, toestemming van Wopke Hoekstra - een schaker - is gelukkig al genomen.

Maar goed, dit is het tragische wiel waar heel Oost-Europa in hangt. Ja, de NAVO breidt uit naar het Oosten. Maar dat is omdat die landen zelf smeken om bescherming tegen Russische Sovjetunie-nostalgie, die enkel versterkt wordt door Westwaartse neigingen van Oost-Europese landen.

