Het was een mooie zomerse dag waarop Bart J. (24) dacht: 'Wat een mooie zomerse dag! Kom, ik ga eens fijn een 14-jarige jongen doodsteken want ik ben benieuwd hoe dat voelt, zomaar voor de lol op straat iemand afslachten!'. En zo geschiedde. Bij een supermarkt in Hoogkerk stak Bart J. met een heel groot mes GEWOON ZOMAAR VOOR DE LOL de 14-jarige Dinant Paré dood. Of stak, stak, stak...eerst stak hij hem dood, daarna bleef hij op hem inhakken en gaf hij het zwaar toegetakelde lichaam ook nog een paar trappen. De 14-jarige Dinand (gewoon een willekeurig slachtoffer dat op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was) werd kortom niet gewoon doodgestoken, maar op gruwelijke barbaarse, beestachtige wijze afgeslacht. Gewoon, op de stoep voor een supermakt. In fucking broad daylight. VOOR. DE. LOL. Nou, dan raadt u het al hè? De dader had een 'psychose'. Dat hebben daders tegenwoordig standaard, een psychose. Vroeger had je nog wel eens dat mensen die zich op beestachtige wijze gedroegen ook als beest werden gezien en een dito straf kregen, maar dat is niet zo deugend en correct en D66 en alleen maar koren op de molen van het populisme, wat de schuld is van Geenstijl, dus daarom heeft elke beestachtige, barbaarse afslachter tegenwoordig per definitie een 'psychose' bij het VOOR DE LOL uitmoorden van willekeurige voorbijgangers. 'Psychose' = 'ziek'.

En 'zieken' mag je niet straffen, dat is kwetsend, dan wordt het College voor de Rechten van de Mens boos en gaat de Raad voor Boomers Rechtspraak huiliehuilie doen bij Nieuwsuur. Nee, 'zieken' moet je 'verzorgen' en 'verplegen'. Stel je voor dat beestachtige barbaarse gruwelmoordenaars de rest van hun leven vast zitten zodat de maatschappij in elk geval weer een stukje veiliger is! Dat is godverdomme niet de bedoeling van '''mensenrechten'''! Daders hebben rechten, slachtoffers en nabestaanden kunnen een trap in hun ballen krijgen. Denken we soms dat het Sociale Experiment (est. 1968) alweer is afgelopen? Willen we Job Knoester soms zien huilen op TV? Willen we soms dat Bénédicte *hips* Ficq een artikel 12 begint tegen de nabestaanden? Willen we soms dat Gerald Roethof gelegenheid krijgt om dankzij het lijk van een 14-jarige zichzelf in de spotlights te zetten? Willen we soms machteloos aanhoren hoe een of andere moraalloze en zielloze misdadigersknuffelaar zijn 'cliënt' een 'heel kwetsbaar individu' noemt? NOU? WILLEN WE DAT? Nee hè?

Dan toch! Want Bart J. is SLACHTOFFER van de omstandigheden en natuurlijk van de 'psychose' en daarom krijgt hij tbs wat betekent dat hij over een paar jaar weer op begeleid verlof mag zodat hij zich aan het toezicht van zijn begeleider kan onttrekken om weer een, of twee of drie of veel willekeurige 14-jarigen af te kunnen slachten. En zo niet dan maakt iemand wel een gesubsidieerde NPO-documentaire over 'langestraften' om te laten zien dat het in een tbs-kliniek ook heus geen pretje is hoor en dat '''we''' in Nederland als strengste straffen van heel Europa! Titel: 'De gruwelen van Auschwitz verbleken bij het dragen van een enkelband en 3 maanden ontzegging rijbevoegdheid'.

Anyway, psychose mensen, onthoud dat woord. Mocht u ook eens zin hebben zomaar even lekker te ondervinden hoe dat is, een willekeurige vreemde op gruwelijke wijze aan stukken te steken, dan is 'psychose' het codewoord voor alles wat daarna komt. Ouders gescheiden, supererge jeugd gehad, alles kan er onder vallen, appeltje-eitje.

Slachtoffers, slachtoffers, slachtoffers, slachtoffers, allemaal slachtoffers, moordenaars en verkrachters bestaan helemaal niet in Nederland. Net als in de Sovjet-Unie, Iran en China. En dan nu: de graanoogsten. Ook dit kwartaal weer uitmuntend! Nu 'Imagine' spelen op de piano. Hee post, oh, een boete, twee dagen te laat BTW-Belasting betaald. Hee de bel, oh, een BOA, met een boete, vuilniszak te ver op de rand van de stoep gezet. Hee, Jeugdzorg neemt de kinderen mee, moest van het Belastingdienst-algoritme. Hee politie aan de deur, oh, iets kwetsends getwitterd over transgenders. Jeetje. Nouja, gelukkig worden er ondertussen ook nog echte daders gepakt. En verpleegd. En verzorgd. En zp snel mogelijk weer vrijgelaten.

En het moorden, het moorden gaat gewoon door.