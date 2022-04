Vroeger kon dat nog, met het bord op schoot, tot FOXSPORTSESPN & de KNVB allemaal supporterhatende tijden bedachten. Om 20.00 uur op vrijdag, om 12.15 uur op zondag, op een maandagavond tegen zo'n schijtjeugdploeg. Daar zat je dan hoor, met je goede gedrag, met je bord op schoot. Je had een get-away-from-the-table-free-card, die je kreeg door aardappelen te schillen, waardoor die ravissante Samantha alleen nog maar worst hoefde te draaien & af te bakken. En misschien mocht je er ook nog wel een biertje bij drinken, het was namelijk een dag met het woord 'dag' op het einde, en je twintigjarige dochter Grietje (op de hogeschool noemen ze haar Geile Griet) was lekker uit logeren bij haar vriend Saban. KON HET WEER NIET, met dank aan de voetbalfanshaters bij de KNVB. Enfin, lang verhaal kort, vanavond mag het weer een keertje. Voetbal kijken met het bord op schoot en wel in de kwartfinale van de Conference League, zeg maar de Europa League, maar dan nóg slechter & minder belangrijk. Feyenoord speelt thuis tegen Slavia Praag, de huidige nummer twee van Tsjechië. Makkie dus! Later op de avond speelt PSV tegen Leicester City uit Engeland. Ook een makkie! Nou jaaaaaa wat prachtig, hebben we straks toch zomaar twee Nederlandse clubs in de halve finale van de Conference League! LIVE op Veronica. Stijlloze voorspellingen: 3-1 & 2-0.



UPDATE - Feyenoord - Slavia 3-3

Fotoquiz: drie spelers die bij zowel Feyenoord als PSV hebben gespeeld. Herken ze allemaal!