Wijsheid door ervaring. Je weet dat je niets onbeheerd op straat of waar dan ook kunt achterlaten want het is weg voor je het weet. En dat is niets nieuws, zo'n 20 jaar terug was ik met mijn zoontje in het overdekte zwembad hier, gingen voor het eerst bij de waterglijbaan de zwembandjes af en wat denk je, 3 glijbeurten later waren ze weg. En het was echt geen merk he, gewoon goedkope Wibrameuk oid, even in de gauwigheid gekocht.