De Mercedes G63 AMG, dat is toch een beetje de auto voor kleingepikte mijnheren die niet de ballen hebben om écht het vrije leven te leven, en een Toyota Prius te rijden. En dan zul je net zien dat de goeden weer eens het meest lijden: Oost-Europese bendes trekken op grote schaal door het land om katalysatoren onder auto's vandaan te tjoepen. Er zit namelijk palladium in een katalysator, dat is veel geld waard, en vooral de katalysator van een Prius II is gewild. Sinds oktober vorig jaar 1.400 meldingen - and counting - en het ergste is dat een gedupeerde dan een leenauto krijgt, géén Toyota Prius, en dan zijn er minder van die esthetisch volmaakte machines op de weg. Enfin, het is allemaal wel grappig enzo, dat Bulgaarse boeven het plezier vergallen van de rijdende ridders in een Toyota Prius, maar Nederland zou Nederland niet zijn als u ook niet even lekker uw voorhoofd door het tafelblad zou kunnen kletsen. "Maar een auto vol gestolen spullen is zeker nog geen ronde zaak, ondervond gedupeerde Marcel Dix. In dezelfde nacht als de diefstal van zijn katalysator werden er twee Bulgaren in de buurt opgepakt met drie katalysatoren in hun kofferbak. Toch kreeg Dix te horen dat ze waren vrijgelaten omdat de mannen verklaarden dat ze de onderdelen hadden gevonden."