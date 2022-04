Het is immers niet alsof er al zoiets bestaat als een alternatief Europees Digitaal Paspoort. Oh ja wel, maar nóg niet. Nou, en dan is deze plotselinge wachttijd om Het Volk tegen het papieren paspoort op te zetten ineens toeval zeker! "Wie bij de gemeente een nieuw paspoort, een ID-kaart of een verlenging van het rijbewijs aanvraagt, moet geduld hebben. In sommige steden kan het wel drie maanden duren voordat je aan de beurt bent. (...) In Den Haag wachten bewoners daar twaalf weken op, in Zoetermeer zeven weken, Amersfoort zes weken en in Amsterdam en Utrecht duurt het vijf weken. De gemiddelde wachttijd is volgens de krant één maand. Ook het maken van een afspraak voor een paspoortaanvraag duurt in Den Haag bijna elf weken. Vervolgens duurt het nog een paar dagen voordat het document klaar is." En dat het in Den Haag het langst duurt terwijl je alleen op de website van Gemeente Den Haag al in kan loggen met je European Digital Identity scharen we ook gewoon onder toeval!

WAT?>!?>!!????>?!!