Zag de bui al hangen en ben maanden terug ook maar begonnen met food weg te squirrelen. Beetje achterlijk, maar fuck it, het komt toch wel op. Beschouw het ook meer als vooruitbetaalde boodschappen dan als overlevingspakket, maar je weet nooit ! Ook hier dikke balen rijst, veel curries (Thais en Indiaas), kikkererwten (kunnen prima in een groene Thai curry desnoods), woksauzen, spaghetti, tomaat op blik, soepen, mineraalwater, sardines, harings en makreel in blik, olijven, crackers, augurks, mais, bonen, gedroogde peulvruchten, noedel soepies, noten, fruit (gedroogd en blik). Verder heb ik suiker, koffie, koffiemelk, sambals, ingeblikte pepers, mexikaanse salsas, en van de afdeling "dingen die ik normaal vrij vies vind maar WEL zou bikken in tijden van crisis" de nodige hotdogs, ravioli in blik, ghouslash en hachees. Enz. dus die twee maanden komen we wel door hiero.