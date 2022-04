De Vervelendste Nederlander van Nederland is weer op oorlogspad, en als de T. schrijft 'Zorgen over nieuwe aanval milieu-activist Johan Vollenbroek, kabinet vreest bouwstop' dan is er stront aan de knikker. En dat kunnen we er met de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie, de sneeuw (!) in april (!), de aanstaande WK-loting, de ziekte van Eva Jinek, het gedoe met Tanja Jess en Charly Luske, het bestaan van Lil' Kleine, de fileproblematiek, Domino D-Day, schadelijke stoffen in lightproducten, imaginaire getallen, houtrot in de balken onder het terras en het aanstaande staatsbezoek van de Indiase president gewoon even niet bij hebben.

Maar het zit dus zo: het kabinet probeert weer eens alle (door andere kabinetten ooit geaccordeerde) Brusselse regels over stikstof te ontwijken om heel veel CO2 uit de Rotterdamse haven onder de Noordzee te pompen. Wij zien door alle klimaatbomen het bos niet meer, maar dit kan tot gevolg hebben dat alle stikstofsommetjes van het kabinet verboden worden en daarmee ook het bouwen, bouwen, bouwen van woningen. woningen, woningen stil komt te liggen. Volgens Vollenbroek (en die heeft er verstand van want die wint de hele tijd rechtszaken) is het allemaal de schuld van Rutte III. "Wat het vorige kabinet al had kunnen doen, in de ogen van Vollenbroek, is de woningbouw apart nemen en daarvoor een uitzondering vragen in Brussel. „Dat mag. Je hoeft alleen te melden dat je dat van plan bent. Vervolgens mag je na het voldoen aan een aantal voorwaarden toestemming geven voor de bouw van huizen. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, en daarom zal ook Brussel dat wel toestaan. Maar Den Haag heeft dit niet gedaan. Ze heeft gegokt op een generieke ontheffing, en dat mag juridisch niet.”" Gelukkig hebben wij inmiddels een minister van Bouwzaken En Dergelijke die heel erg goed is in het managen van crisissituaties.