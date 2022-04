Dat valt in de praktijk tegen. Het zijn maar weinig pompen waar dat zo is, die pompen hebben meestal geen of zeer beperkt voorraad en niet iedere Venezolaan komt ervoor in aanmerking. Maar bij andere tankstations hoef je ook niet te laten voor de prijs. Volgens mij kun je dan voor $0.40 per liter tanken. De kwaliteit van de benzine is overigens ook niet helemaal top en dat ruik je dan ook wel in de straten.