VIDEO: Japan herneemt de Koerilen

Niet de eerste keer dat Japan dit trucje gooit natuurlijk. In 2003 verklaarde het de eilandengroep de Koerilen voor het laatst tot door Rusland bezet Japans grondgebied. Daarna was het beleid afwisselend, maar uiteindelijk toch altijd meer geneigd tot verzoening en toenadering dan confrontatie. Maar nu 75% van een krijgsmacht waar niemand nog respect voor heeft vastzit in Oekraïne, wordt het kaartendek opnieuw geschuffeld.

"Japan will once again describe Russia's decades-long hold over a string of disputed northern islands as an "illegal occupation" in an annual foreign policy report, a draft showed Thursday, as bilateral ties sour following Moscow's invasion of Ukraine. (...) The ownership dispute over the islands -- Etorofu, Kunashiri, Shikotan and the Habomai islet group -- stems from their seizure by the Soviet Union, Russia's predecessor state, in the weeks following Japan's World War II surrender on Aug. 15, 1945. It has prevented the two nations from signing a peace treaty. The draft paper also said the islands, called the Southern Kurils in Russia and the Northern Territories in Japan, are "inherent" part of the territory of Japan, the words that had been absent since the 2011 edition."

En hoe gaat het eigenlijk met Wit-Rusland - waarvan de bevolking Loekashenko haat - en die 22 etnische republiekjes die ook allemaal nog onder de duim gehouden moeten worden door 25% van een krijgsmacht waar niemand nog respect voor heeft.

