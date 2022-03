Dit verachtelijke dreigkonijn Sergey Mikheev over Baltisch- en West-Europa

Op de Russische NPO1

Viersterrengeneraal en hoofd van US European Command Tod "Magoo" Wolters beweerde gister tijdens een senaatshoorzitting dat "Russia has committed 70 to 75 percent of its total military to the war in Ukraine". Amerikaanse inlichtingendiensten waren en blijven conservatief in hun schattingen van Russische slachtoffers, maar zetten hun teller vandaag op "meer dan 10.000" dode Russische soldaten. En juist omdat Amerikanen vrij voorzichtig zijn met hun cijfers, zijn we best bereid Magoo op z'n woord te geloven.

Met zulke cijfers is het inmiddels logisch dat Kiev opgegeven wordt. En we zijn dan misschien geen virologen of econometristen, maar wel Oost-Europa-specialisten die twee dagen na het begin van de oorlog al kopten dat de Slavische moraal zou breken voordat Kiev valt. Wat we ook al vanaf het begin roepen is dat Poetin dacht dat z'n leger veel sterker was dan het daadwerkelijk is wegens lying up the chain of command: elke rang schildert z'n eenheden in hun rapportages naar boven toe iets beter af dan ze zijn in werkelijkheid zijn. Herhaal dat indianenverhaal vier rangen achter elkaar en je speciale militaire operatie van 4 dagen wordt een verliezende oorlog van 4+ weken.

De Amerikanen lijken dit nu te bevestigen. “We have information that Putin felt misled by the Russian military,” the U.S. official tells me. “There is now persistent tension between Putin and the MOD (Ministry of Defense), stemming from Putin’s mistrust in MOD leadership.” (...) "We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions," a US official tells me, "because his senior advisors are too afraid to tell him the truth.”"

Maar goed, Magoo's schatting betekent dat er dan nog 25% van een leger dat niets kan over is om Finland, Moldavië, NAVO-landen Letland, Estland, Litouwen en Polen aan te vallen alsook Wit-Rusland en 22 onstuimige etnische republiekjes als Tsjetsjenië en Dagestan onder de duim te houden. Nou, we wensen je het allerbeste Vlad. FSB-coup wanneer.

(Cijfer achterhaald, punchline versterkt)

