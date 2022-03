Ode aan de lasteraars van Rusland

Waar bazuin je over, lasteraars?

Hoe komt het dat je ons bedreigt met excommunicatie?

Wat heeft je woedend gemaakt? Litouwse onrust?

Vergeet het maar: dit is Slavisch rundvlees onder hun verwanten,

Binnenlandse oude ruzie, het lot is al lang bedacht,

Een puzzel, je hebt geen enkele kans om te lezen.

Deze hier aaneengesloten stammen al

Hebben tot nu toe lang ruzie gehad;

Elke partij, of het nu van ons is of van hen,

Gebogen onder ophopende onweerswolken.

Wie houdt stand als de kansen groot zijn:

Een hooghartige Lech? Een trouwe Rus?

De vraag is of Slavische overstromingen ooit zullen plaatsvinden

Meng in de Russische zee of het zal verminderen.

Laat ons met rust: je kent ons niet

Met zulke bloedige heilige tabletten;

Deze familie, binnenlandse vete

Is vreemd, duister voor u;

Voor alles wat je interesseert, Praag of het Kremlin;

In plaats daarvan ben je dwaas in vervoering

Door gedurfde moed van een melee -

En eerlijk gezegd haat je ons...

Waarom? Op grond van het feit dat, op de as

Van het brandende Moskou hebben we geweigerd

Om de kracht van de onbezonnenheid te kopen, wie?

Je beefde eronder, ingetogen?

Reageer: omdat we het idool hebben gestuurd,

Die koninkrijken had gedomineerd, tot in de afgrond,

Dus hebben betaald met ons levensbloed

Voor Europa's vrijheid, staat en vrede?..

Om je te horen praten, ben je stoer; test jezelf dan in actie!

Als een oude held, kalm in ontspanning,

Kan zijn Ismailiaanse bajonet niet aan een pistool bevestigen;

Alsof het woord van de Russische tsaar slechts een snuisterij is

Of vechtpartijen met Europa anders

Of Russen uit vorm om te overwinnen.

Alsof we met weinigen zijn; alsof van Taurida tot Perm rollen,

Van vurige Kaukasus tot Finse kille scheren,

Van het Kremlin, geschokt tot op het bot,

Tot aan de muren van het rustige China

De Russische bodem zal nooit verrijzen

En schitteren met haar stalen doornen.

Stuur dan je oorlogszuchtige afstammelingen,

Lasteraars, naar ons toe!

Er is ruimte genoeg, in Russische graslanden,

Onder hen verdienen graven.

Alexander Poesjkin, 1831

www.strategic-culture.org/news/2022/0...