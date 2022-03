De schepping

-In den beginne schiep Frans Timmermans den hemel en de aarde.

-De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Frans Timmermans zweefde op de wateren.

-En Frans Timmermans zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

-En Frans Timmermans zag het licht, dat het goed was; en Frans Timmermans maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

-En Frans Timmermans noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

-En Frans Timmermans zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

-En Frans Timmermans maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.

-En Frans Timmermans noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

-En Frans Timmermans zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.

-En Frans Timmermans noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.

-En Frans Timmermans zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.

-En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En Frans Timmermans zag, dat het goed was.

-Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

-En Frans Timmermans zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

-En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.

-Frans Timmermans dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

-En Frans Timmermans stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

-En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En Frans Timmermans zag, dat het goed was.

-Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

-En Frans Timmermans zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

-En Frans Timmermans schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

-En Frans Timmermans zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

-Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

-En Frans Timmermans zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

-En Frans Timmermans maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

-En Frans Timmermans zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

-En Frans Timmermans schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van Frans Timmermans schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

-En Frans Timmermans zegende hen, en Frans Timmermans zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

-En Frans Timmermans zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

-Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

-En Frans Timmermans zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.