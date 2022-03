Het Zweedse TV4 Nyheterna, een soort RTL Nieuws, berichtte gisteren dat een Russische straaljagerformatie op 2 maart het Zweedse luchtruim nabij Gotland betrad terwijl de Zweedse minister van defensie daar een werkbezoek bracht. De formatie bestond uit een jager-escort van twee Su-27's en twee Su-24 jachtbommenwerpers. Die laatstgenoemden waren volgens het nieuwsbericht allebei nucleair bewapend: "De twee aanvalsvliegtuigen waren, volgens bronnen van TV4 Nyheter, uitgerust met kernwapens. Iets waar de Russische piloten duidelijk over waren." Het zou een signaal zijn geweest aan Zweden en Finland dat destijds met NAVO-lidmaatschap flirtte. Groot nieuws natuurlijk in de Visegrad/NEXTA-hoek van Twitter.

Maar goed, het waren dus de Russische piloten zelf die over de radio tegen de Zweedse onderscheppings-piloten zeiden dat de Russische toestellen nucleair bewapend waren? De Zweedse luchtmacht geeft zelf geen commentaar op de vraag of de twee Russische toestellen nucleaire wapens bij zich droegen.

Interssant, en vergeef ons enige scepsis. De Su-24 is uit te rusten met ongeleide, 'vrije val' nucleaire bommen, niet met nucleaire kruisraketten - die hangen onder Tu-22M's en TV4 Nyheterna heeft de bewering dat deze onder de Su-24's hingen uit hun artikel verwijderd.

Kenners vermoeden dat de Su-24's mogelijk wel de bommen droegen, maar zonder de kernkop erop geschroefd. Ook wordt erop gewezen dat er wel een erg lange tijd - bijna een maand - verstreken is tussen deze vermeende nucleaire intrusie en de publieke kennisname, wat ook weer bijdraagt aan het hoax-gehalte. Ook zegt de Zweedse luchtmacht dat ze, het publiek meteen ingelicht zouden hebben als er een dreiging van die aard was.

Mochten de toestellen toch wel actief nucleair bewapend zijn geweest, wordt dit gezien als "surprising, bordering on the bizarre. (...) Even Russia should not be so bold as to take that risk for a "messaging" operation."

Maar goed, Poetin is nogal van de verrassingen, zo leerden we op dag 1 van ons LIVEBLOG.

Spot de Nukes?

Ondertussen! Doomsday is airborne (routine)