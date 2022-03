Ik ken veel Nederlandse mannen die dol zijn op Thailand, er jaarlijks vakantie vieren en er zelfs gaan wonen en trouwen. De laatste categorie is vaak het wat boertige type dat alle spaarcentjes onder het matras vervolgens kwijtraakt of er tijdens de huwelijksnacht achter komt dat het bruidje een pielemuis heeft. Mijn grote vriend Willem Hietbrink de duizenddichter, kwam er graag. De sympathieke Limburger vertelde mij dat hij in Pattaya ooit een Siamese tweeling in de sandwich had genomen (of vice versa, daar wil ik vanaf zijn). Dat is nog een enorme ruzie geworden omdat die krent slechts voor één persoon wilde afrekenen en niet voor twee.

Wat mij vooral is bijgebleven van Bangkok, is het wijkje waar het barst van hele enge Arabieren. In Sukhumvit Soi 3 zitten steevast allemaal vadsige theedoeken met minderjarige jongens en meisjes op schoot, lurkend aan waterpijpen. There goes the neighbourhood, dacht ik nog. Een normaal mens gaat naar Thailand om te neuken met alles wat los en vast loopt, voor de drugs, voor full moon parties of, zoals ik, voor yoga en het bestuderen van boeddhistische tempels, maar een Zweeds-Arabische mohammedaanse partypooper moest zonodig - uiteraard in opdracht van de Mossad - naar Bangkok om de boel op te blazen, en met name leden van het Oude Volk.

Gelukkig werd de ploftoerist er al meteen uitgepikt op de koning Bummibollipol-luchthaven en is toen gelukkig getrouwd met Bubba in de Klong Prem Central Prison aka คลองเปรม, de bajes die gedetailleerd beschreven staat in de bestseller Damage Done van W. Fellows (niet te verwarren met The Beach van Alex Garland). Niet alle Thai zijn blij met Arabieren maar ook niet met personen van kleur en Israëli’s, getuigde de alarmerende bordjes die hier en daar hangen. Ik heb bij ingangen van kroegen bordjes zien hangen met een waarschuwing in het Hebreeuws: niet met groepen, niet schreeuwen en niet afdingen bij de barjuffrouw. En verder doen de Thai niet zo moeilijk over Hitler.

Dankzij mijn tien jaar jongere broertje Willem, die al twintig jaar in Thailand woont, is de gemiddeld lengte van de Thai tien centimeter gegroeid. Ik ben een dwerg maar Willem is twee meter nog wat (kop groter dan ome Rob Hoogland) en zijn zoontjes zijn nu al reuzen tussen de Thai (wat dan weer niet zo heel moeilijk is).

Ik heb even wat praktische vragen gesteld aan mijn kleine broertje, die in Bangkok les geeft aan de universiteit, want al dat gelul over hoerenlopen en Arabieren en jodenmensen: daar zit niemand op te wachten. Voor de ongeletterde reaguurders zijn er deze uiterst handige instructiefilmpjes over emigratie naar Thailand: deze, deze, deze, deze, deze en deze.

VISUM

Over de grens hoppen naar een buurland met je toeristenvisum en meteen weer terugkomen werkt niet meer. Een studentenvisum voor een jaar werkt prima. Dan volg je een weekendstudie of een part-time studie en neem je door de week een baantje. Met een HBO-diploma of WO-diploma kan je sowieso overal terecht en krijg je vrij eenvoudig een werkvergunning. Baantjes hier.

HUISJE HUREN/KOPEN

Het kopen van een condo is mogelijk, maar grond kan je niet kopen. Een huis met grond kopen kan alleen op de naam van je partner. Het beste is om haar een hypotheek te laten regelen bij de bank. Dat kan als ze een baan heeft. Maandelijks betaal je dan samen af. Ik zou niet alles in één klap betalen. Met een werkvergunning kan je wel een condo op je naam laten zetten maar een huis met grond dus niet. Hier huisjes en hier nog meer huisjes.

FAITS DIVERS

Belasting: 7-25% per jaar.

Kosten van levensonderhoud voor alfabetisch uitgedaagden hier een filmpje.

Benzine: 1 euro.

Gas, licht en water: 80 euro maand.

Taal leren: Op school.

Trouwen is vrij gemakkelijk. Een paar papieren uit Nederland, een klein bedrijfje naast de ambassade regelt de rest - stempels en zo.

Een secretaresse voor je bedrijfje kan je via deze site regelen.

De goedkoopste vluchten zijn met Austrian Air en Swissair voor 400 euro, via Wenen en Zürich terug. KLM is de enige die rechtstreeks gaat, vanaf 800 euro. Dubbele prijs dus. Vliegprijzen vergelijken op swoodoo.com

(Thanks, broertje.)

Andre Breuer van Recreational Thailand Biking woont inmiddels ruim 25 jaar in Bangkok. Die sprak ik ook:

Breuer: "Vooropgesteld dat Thailand een geweldig land is om vakantie te vieren en je te laten verwennen op wat voor manier dan ook, zitten er nogal wat hobbeltjes die genomen moeten worden als je hier daadwerkelijk wilt neerstrijken en blijven. Een tip die ik elke migrant zou willen meegeven: huur niet het eerste de beste appartement dat je tegenkomt. Bangkok (of elke andere willekeurige plek in Thailand) heeft veel aanbod en 1 van de eisen die ik altijd heb gesteld heb is 'hoe de straten eruit zien na een flinke regenbui'. Veel straten kunnen door de slechte afwatering 50 cm onder water staan. Daar wil je niet wonen. Een andere tip die ik migranten wil meegeven is: go with the flow. Probeer niet op te vallen als buitenlander en blijf onder het maaiveld, dat maakt het voor jezelf makkelijker.

Voor Nederlanders zijn er verschillende verenigingen en dan beperk ik me even tot Bangkok. De NVT, Nederlandse Vereniging Thailand organiseert geregeld bijeenkomsten en activiteiten. Wordt lid, kost weinig en er is altijd we een activiteit die je aanspreekt. Daarnaast is er de NTCC, Netherlands Thai Chamber of Commerce, die ook veel bijeenkomsten, network-events, lezingen etc. organiseert voor mensen die hier wonen en werken.

Mochten er Nederlanders zijn die trek hebben in een Nederlandse snack zoals, kroketten, bitterballen, kaassoufflés, patat en ga zo maar door, ga dan naar The Hangover Sportster in Bangkok, Sukhumvit Road, Soi 22. En anders hier voor Hollandsche waar."

En dan nu de onvermijdelijke uitgaanstips, van echte kenners en liefhebbers!

Een Nederlandse zakenman die veel door Azië reist maar liever anoniem blijft omdat zijn vrouw en kinderen meelezen: Je begint je avond natuurlijk op een van de vele gave rooftops als de State Tower of Marriott Thonglor. Dan ga je eten in toprestaurants als Anand Gaggan, the Front Room in Het Waldorf of Duits op Michelin-niveau bij Sühring. Na al dit gedoe op hoog niveau zak je vanzelfsprekend af naar het sleazy nachtleven van Bangkok.

Er zijn drie hoerenwijken: Soi Cowboy, Nana Plaza en de oudste van de drie: Patpong. In Patpong is er zelfs een museum over de geschiedenis van de buurt. Er is ook een nieuw beerbar complex in Sukhumvit Soi (zijstraat) 7.

Soi Cowboy heeft veel bekendheid via The Hangover 2 film. Nana is een mix van ladyboys and echte meisjes. Echte meiden vind je in de beste go-go-bar van Nana: Billboard. De eigenaren zijn een Amerikaans echtpaar. Ladyboy-tenten in Nana zijn bijvoorbeeld Casanova, Temptation of Straps.

Liefhebbers van petite ladyboys waar de lul er al af is, gan naar Obsession. Maar de echte doorgewinterde ladyboyneuker gaat niet naar Nana. Die gaat namelijk naar de Check-In bar. Achteraf in twee zijstegen van Sukhumvit Road. Niet makkelijk te vinden maar een walhalla voor de geïnteresseerde. Daar vind je de echte ladyboys met grote tieten en dito pikken. Het grovere duw-en-trek-werk zeg maar. Anything goes daar.

Vind je het lekkerder om in de touwen te hangen, ga dan naar Demonia, Sukhumvit Soi 33 of BarBar in Patpong. Daar kan je al je bdsm-fantasieën uitleven. Op je knieën mag je daar de laarzen van de meisjes likken. Worden vastgebonden en een keer worden afgezweept.

Ben je wat luier van aard, dan kan je naar een van de pijpbarren, zoals Wood Bar (voorheen had deze bar de fantastische naam Dr. Blowjob), Sukhumvit Soi 7/1. Als je daar toch bent ga dan ook naar de Eden Club. Daar mag je alleen met twee meisjes of meer tegelijk naar boven. Een begint met pijpen terwijl de ander je reet even uitlikt. Patpong heeft een hele andere vibe. Meer relaxed. Daar kan je heerlijk met hoeren die de leeftijd van je moeder hebben, aan de bar ouwehoeren. Heerlijke avonden, topverhalen.

Patpong wordt ook meer gay sinds Soi Twilight (de vroegere homowijk) is gesloten. Het mooie is dat het begin van de straat begint met gaytenten, dan beetje ladyboy, dan ouwe wijven. Dan weer gogo’s met jonge meisjes en dan BarBar, die sm tent. En dat allemaal over 200 meter. Voor ieder wat wils.

En voor het heterosegment is er Pattaya-kenner @dr_pattaya! Soi 6 en dan over de “lick bar” waar je voor 700 baht op de bank zit (met je biertje van 80 baht) en waar een dame je piemel even schoonmaakt en je all the way tot het eind klaargemaakt wordt. The Windmill in Pattaya, walking street, waar meisjes (die er uitzien als jonge verpleegsters ) naakt dansen en swingen aan de palen. Het is een typische go-go-bar. De go-go-bar “Katoeys r us “ is ook open voor de mannen die graag een paal vasthouden. Pattaya heeft 3 grote straten met beerbars (soi 6 met kamers upstairs) , soi 7 en soi 8.

Duurste straat is de “walking street” met alle go-go-bars en zelfs een paar go-go's met Russische hoeren die je 2000 baht aftroggelen voor een suffe lapdance en 700 baht voor een damesdrankje. Het vertier verschuift zich nu naar Soi Buakow waar in LK Metro nieuwere go-go-bars zijn die zich wat meer richten de de “cheap charlies” van Pattaya met wat lagere prijzen.

Daarnaast is Doi Honey waar je 24 uur per dag een massage kunt krijgen met meisjes die niet kunnen masseren maar je zo snel mogelijk laten overgaan tot extra's, van een handjob tot blowjob tot “all the way”.

Als je de Thaise frikandellen zat bent, kun je ook een echte Vlaamse frikandel kopen in Soi Lengkee bij de fritkit, voor 70 baht. De saus krijg je er gratis bij. Voor verdere vragen is er het onvolprezen Thailandforum.