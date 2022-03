Even aandachtig luisteren, beste vriend. Het toeval wil dat ik al vele jaren heel erg dichte connecties heb met het regime in Kiev, en u zou dan misschien verwachten dat ik uw betoog ondersteun.

Niet is minder waar. Oekraïeners en Russen zijn altijd broers en zussen geweest, en de moeders waar u naar verwijst hadden net zoals hun zonen geen idee waar die speciale operatie naartoe zou gaan. Het gaat hier nog steeds in hoofdzaak over dienstplichtigen, geen professionelen of huurlingen. Ja, de legerdienst is nog steeds verplicht in Rusland, in tegenstelling tot Nederland of België. De soldaten weten niet wat er te gebeuren staan, hun moeders ook niet, en zelfs als ze het wisten konden ze er toch niet aan ontsnappen.

Een oorlog kent alleen maar verliezers.