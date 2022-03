De kippetjes tokken weer vrolijk in het rond, tok tok tok, in Kiependarp: het levenswerk van dorpsgenoot Jan (70) is voltooid! Hij legde een steroïde Jan van Haasteren (33.600 stukjes) en kwam op het einde tot de ontdekking dat er 1 stukje foetsie was. The missing link. Omroep Gelderland deed alsof die puzzel helemaal af was ("klaar"), maar dat was-ie natuurlijk niet. Door dat ene missende stukje hadden wij namelijk moeite te zien waar we nou naar aan het kijken waren. Wat is dat linksonder, zijn dat honden? En daar helemaal rechts, zijn dat twee bomen? Het lijken goudiepen (goud-iepen)... Je gaat een gitaarbouwer toch ook niet complimenteren met een gitaar zonder snaren? Een gitaar zonder snaren noemen wij hier een STOK. Enfin, iemand van een of ander fotobedrijf las op GeenStijl over de strijd van Jan en van het een kwam het ander. De kleindochter van Jan legde het laatste stukje. En zo heeft Jan het karwei wéér niet zélf afgemaakt! LUI?????

Okee BIJNA dezelfde kleur

Geen dank tijger