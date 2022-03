Is het nou een gebrek aan mentaliteit? Te weinig discipline? Verwend geweest door pappie en mammie? Of is Jan (70) uit Barneveld gewoon LUI? Jan heeft een puzzel van 33.600 stukjes (deze) gelegd en nu is hij klaar. ZEGT HIJ ZELF. Want Jan mist een stukje en in ons boek is dat: net begonnen. Heb je de hoekjes al wel, Jan? Of is ook dat een leugen? Was een mooie boel geweest hè, als die Oekraïeners in de loopgraven het net zo snel zouden opgeven als jij? JE LEEFT EEN LEUGEN JAN

Nee hoor grapje Jan, lekker puzzelen kerel