Het onbegrijpelijkste vind ik dat er hier in de panelen nog steeds mensen rondlopen die de schuld bij de slachtoffers proberen te leggen.

Maar even los van alle feiten over precieze aantallen ontvoeringen; in hoeverre er te veel toeslagen waren ontvangen; percentage fraudeurs; etc.

Kern van de zaak is dat de belastingdienst fraudeerde.

Nogmaals, voor de duidelijkheid.

De belastingdienst.

Fraudeerde.

Hoe kan de discussie dan nog over de ouders gaan?

Natuurlijk ben ik tegen alle.soorten uitkeringsfraude door Bulgaren, Marokkanen, Nederlanders, etc. Dat moet zeker aangepakt worden. Maar een frauderende belastingdienst is echt een dieptepunt. Dat is bijna net zo kwalijk als stapels luie rechters die de belastingdienst uit automatisme gelijk gaven.