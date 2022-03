Graven, graven en u zult altijd meer gruwelen vinden. Maar welk doel dient het graven nog? We leven in een wereld met fouten maar die kinderen zijn niet allemaal per ongeluk uit huis geplaatst. Een "dossier doorspitten" levert je niet, meestal niet iets dichtbij een "waarheid" op. Dat was juist het probleem! Dat een belastingdienst toch de fout in kan gaan ondanks alle "dossiers". En dan denken dat als je nog meer mensen laat spitten, je dan "magisch" bij de waarheid komt, meer waarheid. En alle fouten, en compensaties. Helaas, helaas, alleen nog maar meer trieste zaken en onduidelijkheden verschijnen. Schrijnende gevallen. Machteloze en gestoorde mensen met machteloze, ongeïnformeerde helpers vechten tegen machtige, stompzinnige instanties. Het probleem zit hem niet alleen in die instanties.

Misschien is het tijd om op andere zaken te focussen. Beleid dat niet duizenden maar miljoenen mensen de vernieling in aan het helpen is. Focus mensen focus.