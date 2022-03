Wat hebben die Saudi's er toch een heerlijke clusterfuck van gemaakt: eerst toonde een raketaanval de gevaren van de locatie en daarna toonde de crash van Mick Schumacher de gevaren van het circuit. Dat alles weegt natuurlijk niet op tegen de cheque van zo'n vijftig miljoen dollar die de F1 jaarlijks uit deze zandbak krijgt, dus we gaan zometeen gewoon van start alsof er niets aan de hand is. Met de Mexicaanse minister van Defensie op pole en Max op P4, waarmee de Red Bulls die rode gevaren uit Italië klem zet in de sandwich. Van Mercedes hoeft dit viertal weinig te vrezen, want Russell Start op P6 en Hamilton kan de startlichten nauwelijks zien op P16. Op dit supersnelle circuit staat de betonnen muur altijd dichtbij, dus het mag een wonder heten als we deze race uitrijden zonder safety car/rode vlag, wat betekent dat de vooraf bepaalde strategie vaak halverwege de wedstrijd al de prullenbak in kan. Vooraan gaat Verstappen er alles aan doen om die dramatische race van vorige week recht te zetten en deze keer wel die verdomd snelle Ferrari's te verschalken. Wie pakt de winst in dit land vol verliezers? Wie weet te verrassen? En wie hangt hem in de muur als een Aventador op de A28? Om 19:00 uur doven de vlammen lichten en gaan we het zien. Go Max!

INSTANT UPDATE: Tsunoda is al voor de start uitgevallen met problemen aan zijn Red Bull-motor.