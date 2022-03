Vroeger. Ja vroeger. Toen was deugen nog simpel. Je nam een abonnementje op De Correspondent (daadwerkelijk lezen hoeft niet), stemde GroenLinks/D66, haalde bij De Slegte wat boeken over kunst voor op de salontafel en gespreksonderwerpen van dienst waren standaard 'Geenstijl maakt Nederland kapot', 'Wierd Duk is een Putinversteher' en natuurlijk 'ben jij deze zaterdag wel klaargekomen bij het lezen van een column geschreven door een krachtige vrouw over het 'taboe' doodgeboren kinderen/dooie moeders/joods verdriet/mijn dooie echtgenoot/niemand wil me doen boehoehoe/hee heb je mijn tieten al gezien ook al ben ik bijna 50+/menstrueren/de overgang/ik ben terminaal ziek dit is mijn dagboek, in Volkskrant/NRC/Trouw/Parool?' Maarja, dat was vroeger. Wil je tegenwoordig nog een beetje kunnen deugen dan moet je tenminste één Oekraïnertje in huis hebben genomen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Want de Oekraïnertjes zijn inmiddels zó populair bij deugend Nederland dat ze niet weggaan voor onder de twee ton in euro en dan heb je een tweedehandsje van boven de 55 die zichtbaar d'r hele leven heeft gerookt en wodka heeft geslempt. Gevolg is dat alleen nog deugers die het kunnen betalen Oekraïnertjes in huis nemen om mee te deugpronken. De goeie modellen welteverstaan, liefst de exemplaren met blonde haren en blauwe ogen van begin 20 met opvallend feminiene eigenschappen en dito modieus voorkomen. Dus Claudia de Breij heeft er eentje. En Johnny de Mol. En Rien niet meer. En natuurlijk Deugen Is Godverdomme Mijn Doopnaam Nijenhuis. Die heeft net, voor de prijs van een leuk Amsterdams Vondelparkpandje, ene Masja in huis gehaald. En denk maar niet dat Als Deugen Kanker Is Sla Voor Mij Die Chemo Dan Gerust Over Nijenhuis erg lang wacht om zijn levende pronkstuk in te zetten waarvoor het ook is bedoeld, namelijk om mee te pronken.

Hij had nog warme contacten bij het AD, vandaar dat hij daar de deugkolommen mag voldeugen met deugender dan deugdeug over zijn token-Oekraïnertje. Mooi hoor. Alle LINDA-lezende twitterkaboutertjes (V) hebben er ongetwijfeld alweer een dampende stijve van, zoveel hoopgevende verschilligheid. Precies waarover '''journalistiek''' tegenwoordig voor is bedoeld, nietwaar?

Maar toen Mohamed uit Syrië voor de deur van Eigenlijk Ben Ik De Biologische Vader Van Rutger Bregman Dat Kun Je Ook Wel Zien Nijenhuis stond was 'ie ineens niet thuis. En dat elftal Eritreanen Eritreeërs kwam er ook niet in. Nee, minderjarige alleenstaande gelukszoekers uit Noord-Afrika hadden bij chateau Deugen & Nijenhuis geen schijn van kans. Bij niemand niet eigenlijk. Geef ze eens ongelijk.

Maar een Olga, Ana of Raspoetina? Ja, nee, dan wél. Dan is opvang vanzelfsprekend. Dan klotst de hypocrisie, het met twee maten meten, de dubbele standaard en vooral het schaamteloze narcistische opportunisme tegen de plinten op als belastinggeld op de redactie van Ongehoord Nederland. Ter Apelers en Harskampers die geen Arabieren met oorlogstrauma in hun achtertuin willen zijn voor de dappere bakfietstweeverdieners racistische facisten die PVV stemmen, maar christelijke blanke vrouwen met ivoorkleurige postorderbruidgezichtjes gaan er bij de zevenvinkertjes in als Marx' woord in Leo Lucassen.

Het zal ons benieuwen of er straks ook geruild kan worden met Oekraïnertjes, via een app ofzo. Dat als je een éénrussischeiige tweeling hebt je er ééntje kunt ruilen met iemand van verderop op de gracht: 'Ja, ik heb toch dubbel'. Vorstelijk majestueus deugen dankzij menselijk leed, schaken op het ideologische bord met pionnen van vlees en bloed, de wanhopige mens op de vlucht als ornament in het nooit perfecte decor van de zielledige post-hedonistische kosmopolietenburger.

Sommige mensen zouden het cynisme noemen. Of mensenhandel. Of gewoon racisme. Of een trap in het gezicht van al die andere asielzoekers die te horen kregen dat er geen plek voor ze was, dat helemaal niemand ze wilde, dat ze niet welkom waren, dat de grenzen nou eenmaal dicht zitten, dat er geen woonruimte is en we natuurlijk niet zo ver kunnen gaan dat we vastgoed onteigenen alleen maar om asielzoekers te kunnen opvangen. Jammer voor je Aylan, had je maar Oekraïns moeten leren.

Waarmee we maar willen zeggen: het gaat wel degelijk om afkomst. En echt niet alleen bij rechtsstemmers, Bente Becker, PVV'ers en mensen met Canadese vlaggetjes in hun twitterprofiel. Alleen zeggen die het gewoon hardop. Zij wél.

En al wat nu zo koket deugt met hun Oekraïnertjes in de bijkeuken of tot appartementje verbouwde zolderkamer, als een exotisch negertje voor in de bediening of handtasje in de juiste bij de gordijnen passende huidskleur, zegt eigenlijk: 'Nee, ook wij willen geen getraumatiseerde vluchtelingen uit islamitische landen die bovendien ook nog eens alleenstaand en man zijn, maar blanke vrouwen uit christelijke landen zijn natuurlijk wél altijd welkom in overvol Nederland. Die wél!'

Waarvan akte.