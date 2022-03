Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, is Leo Lucassen nog dieper in zijn modderige schuttersputje gekropen. Hij staat kniediep in de dode stromannen om zich heen te schieten naar Nederlanders die graag willen helpen om vluchtende Oekraïeners een veilige haven te bieden. Want Nederland is voor Oekraïne - of je het nou leuk vindt of niet - toch een soort Opvang In De Regio. NOU. Dat zint de gesjeesde historicus gillende hystericus dus helemaal niks. Want Middenoostiërs in rubberboten worden teruggeduwd naar hun eigen bidmat terwijl roomblanke Kievgezinnetjes met open doorzon ontvangen worden door vaderlandse Vinexgezinnetjes. Die mogen zelfs bij Claudia de Breij, die daar uiteraard mee koketteert op televee bij de Azovshow met Lvivbach. Waarom? Blond haar en blauwe ogen natuurlijk. Dus racisme (dixit de regio-NPO). Of gewoon, omdat we liever niet te veel Last Nighters uit Sweden willen wegens - sorry Leo maar de waarheid is hard - onverenigbare culturele en religieuze verschillen. En omdat we, in tegenstelling tot Leo, niet allemáál op de eigen autochtone arbeidersonderklasse willen schijten, louter omdat zulks zo bon ton is in semiwetenschappelijke opiniekringen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Als we de Vervelende Veiligelandiërs in Ter Apel zien, denken we: 'As die arme buschauffeurs en winkeliers zich maar weten te redden'. Maar wanneer we een volgepakte Audi Q5 met Oekraïense nummerplaten zien rijden op de Ring A10, denken we: 'Kijk, die redden zich wel'. Dus. Eerst je eigen huis vullen met dobbern... dawahdrommels, dan pas anderen verwijten dat ze niet jouw persoonlijke favoriete huidskleurstalen in hun logeerkamers huizen, Leo. Verder zijn we al lang blij dat Beatrice de Graaf de Lucassenlijn deze ronde eventjes niet kopieert, want die heeft al een andere plagiaatzaak aan haar lange rokken.

Polen die buurlanders opvangen: SLECHTE MENSEN!

Hoopt ie nou dat we Oekraïeners gaan haten?

Geweld in zanderige stammenlanden is echt iets anders dan Europese Koude Oorlog